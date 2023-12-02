بين تركيا والإمارات.. تامر حسني نجم أقوى حفلات رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص على إنستغرام، عن عودته إلى نشاطه الفني من جديد بعد فترة توقف استمرت ثلاثة أشهر بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وروّج تامر لحفلاته في رأس السنة الجديدة 2024، حيث نشر بوستر الحفلات عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، حيث كشف عن إحيائه حفلاً يوم 30 كانون الأول (ديسمبر) في تركيا، وحفلا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 31 كانون الأول (ديسمبر).

ويعود تامر حسني من جديد لإحياء الحفلات الغنائية، وذلك بعد تأجيل أكثر من حفل غنائي له بسبب أحداث غزة الصعبة.

وكان آخر أعمال الفنان تامر حسني، هو فيلم “تاج”، الذي تم عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، محققاً إيرادات مميزة خلال فترة عرضه.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أن له أخاً توأماً يدعى “هارون”، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.