ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم حفل "المرأة في السينما"، وهو حفل أقيم على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية.

وإنها الإطلالة الثانية لنادين في فعاليات المهرجان حيث ارتدت فستاناً باللون الأسود ورفعت شعرها بتسريحة ذيل الحصان واعتمدت ماكياجاً أبرز ملامح وجهها هي من وضعته.

وكشفت نادين أن إطلالتها بالكامل بتوقيع دار فيرساتشي العالمية.

وكانت قد أطلت نادين يوم أول من أمس بفستان باللون الأسود، طويل وضيق بقصة مميزة للغاية عند الصدر والكتفين، من دار schiaparelli للأزياء المعروفة بإطلالاتها غير التقليدية.

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم بأنوثة طاغية وجاذبية في إطلالة ثانية في مهرجان البحر الأحمر .. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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