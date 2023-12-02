ماغي بو غصن ونور الغندور ترقصان .. وتصرف ماغي يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلتان اللبنانية ماغي بو غصن والمصرية نور الغندور يوم أمس فعاليات الليلة الثانية من ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ماغي ونور رقصتا على وقع أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "تيجي ننبسط" بطريقة جميلة.

وأشعلت ماغي مواقع التواصل الإجتماعي بتصرفها الظريف تجاه نور حيث انها قبلتها على خدها معبرةً عن حبها لها.

وكانت قد حمعت صورة بين المنتج جمال سنان الذي تواجد في فعاليات الحفل مع زوجته الممثلة ماغي بو غصن والممثلة نور الغندور.

ماغي ونور تألقتا بإطلالتين رائعتين خلال المناسبة.

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