ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو للفنانة السعودية وعد وهي في غاية السعادة، اذ ظهرت تحتفل وترقص بشكل طريف بسبب فوز نادي الهلال السعودي.

وجائت ردّة فعل وعد عفوية وللتعبير عن شدّة فرحها، وقد نال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تداولونه ايضا وعبّروا عن سعادتهم بفوز نادي الهلال السعودي.

وكانت أحدثت وعد جدلاً، وذلك بسبب صراحتها وشفافيتها مع محبيها، وفي أحد الفيديوهات التي شاركتها على صفحتها، علقت متابعة على نضارة بشرة وعد ومكياجها، مشيرة الى أنه "ولا غلطة"، فردت عليها وعد، وكشفت أن سر جمالها هو "الفلتر" الذي وضعته على وجهها خلال تصويرها هذا المقطع.

كانت هذه تفاصيل خبر وعد كما لم تشاهدونها من قبل..رقصتها حديث الجمهور-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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