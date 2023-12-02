أحلام تتعرض لهذا الموقف على المسرح..تصرّف مؤثر يُشعل مواقع التواصل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام ظهرت فيه بموقف انساني مؤثر، اذ خلال غنائها على المسرح، صعدت اليها فتاة من ذوي الهمم وحضنا بعهضما بشدة، والتقطت معها صورا تذكارية.



ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا بين الجمهور الذي أشاد بإنسانية أحلام وتصرفها اللافت المحبب.

ومن بين التعليقات على الفيديو: "أحلام هي أُم قبل ان تكون فنانة"، "الله يكبر قلبك يا احلام فنانة العرب"، "سبحان من حط لهم قبول هالفئه حنووونين"، "الله يجبر بخاطرة فعلاً ملكة المطربة أحلام".