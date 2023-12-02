ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام ظهرت فيه بموقف انساني مؤثر، اذ خلال غنائها على المسرح، صعدت اليها فتاة من ذوي الهمم وحضنا بعهضما بشدة، والتقطت معها صورا تذكارية.
ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا بين الجمهور الذي أشاد بإنسانية أحلام وتصرفها اللافت المحبب.
ومن بين التعليقات على الفيديو: "أحلام هي أُم قبل ان تكون فنانة"، "الله يكبر قلبك يا احلام فنانة العرب"، "سبحان من حط لهم قبول هالفئه حنووونين"، "الله يجبر بخاطرة فعلاً ملكة المطربة أحلام".
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تتعرض لهذا الموقف على المسرح..تصرّف مؤثر يُشعل مواقع التواصل-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.