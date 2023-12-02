شاهد فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بعد ارتداء ابنتها الحجاب

تعرضت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم لانتقادات واسعة، وذلك بعد ارتداء ابنتها حور للحجاب.

وكانت عبد المنعم قد نشرت مقطع فيديو على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثقت فيه ردود أفعال عائلتها على ارتداء ابنتها الحجاب، وسط حالة من الاحتفاء بالخطوة التي اتخذتها ابنة الفنانة الشهيرة.

ودافعت عبد المنعم عن ابنتها في ردها على الانتقادات، قائلة: “فخورة ببنتي، أيوه بنتي اتحجبت وأنا لسه، كفاية بقي تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه، وازاي البنت اتحجبت ومامتها لأ، يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا، هو اللي عالم بالخبايا”.

وأضافت: “أنا مؤمنة إن كل واحد مسئول عن قراراته، وأنا مش هجبر بنتي على حاجة مش عايزاها، لو هي عايزة تلبس الحجاب، فأنا فخورة بيها، ولو هي عايزة تخلعه، فأنا هحترم قرارها برضه”.

يُذكر أن مروة عبدالمنعم تشارك في مسلسل “وبقينا اتنين”، الذي يعرض حاليًا على قناة “الحياة”، مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، وتأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.