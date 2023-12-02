حوار ويل سميث ومؤتمر "شماريخ" وعرض "إن شاء الله ولد" في "البحر الأحمر السينمائي" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي في يومه الثالث السبت ٢ ديسمبر، فعاليات دورته الثالثة من جلسات حوارية وعروض أفلام من مختلف أنحاء العالم بحضور صناع السينما والنجوم.

ينطلق سوق البحر الأحمر اليوم ويفتح أبوابه لمنطقة العارضين ضمن فندق الريتز كارلتون.

يوفر سوق البحر الأحمر فرصًة للاطلاع على المشهد السينمائي السعودي، حيث يُمكن اكتشاف المواهب والمشاريع وأفضل الإنتاجات التي يحتضنها السوق وتشكّل المشهد السينمائي في المملكة والعالم العربي، كما يستقطب الموزعين ووكلاء البيع والمنتجين الذين يسعون إلى تكوين علاقات مهنية داعمة في المنطقة، ويستمر سوق البحر الأحمر حتى 5 ديسمبر.

ينطوي البرنامج السينمائي على عروض عالمية أولى وعروض أولية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عروض ثانية للأفلام التي سبق عرضها.

سيُقام الحفل الافتتاحي للفيلم العائلي "هروب الدجاج: فجر الناغت" وهو العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط، وسيتبعه الحفل الافتتاحي لِفيلم "ناقة" للمخرج مشعل الجاسر (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وسيُختم اليوم بالاحتفالات الافتتاحية بالعرض العالمي الأول لفيلم "خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة"، يليه عرض موسيقي خاص.

في صالة فوكس، تستمرّ مسابقة البحر الأحمر مع العرض الأوّل لمنطقة الشّرق الأوسط لفيلم "الأحد" للمخرج "شوكير خوليكوف" وهو فيلم أوزبكستاني، بالإضافة إلى الفيلم الذي حقق نجاحًا باهرًا في مهرجان كان "إن شاء الله ولد" للمخرج أمجد الرّشيد، بالإضافة إلى العرض العالمي الأول لِفيلم "فريد من نوعه" للمخرج إيرام بارفين بلال، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل.

العروض العالميّة الأولى:

- "بعد انتظار الأمطار"، لِداميان هاوزر، وهي قصّة خيالية للأطفال تدور أحداثها في كينيا (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

- "عفريت مراتي"، وهو فيلم مصري كلاسيكي مُرمّم بأحدث التقنيات من قبل مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي، من بطولة الأيقونة شادية.

العروض الأولية لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

- "الصّفقة" (مسلسل كوريّ، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

- "سليم" (الأردن، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

- "عبور الجسر: صوت إسطنبول" (فيلم مُرمّم، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

- فيلم "غياب عدن"، أحدث الأفلام التي تمت إضافتها ضمن البرنامج السينمائي، وهو العرض الخاص لِقصّة مهاجرة مكسيكية، من بطولة زوي سالدانا، وسيعرض مساء اليوم في سينما السوق (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل).

يستضيف المهرجان على طاولة الحوار اليوم:

كاران جوهر

ويل سميث

كما يُقام مؤتمر صحفي لصناع وأبطال فيلم شماريخ، الذي شهد المهرجان عرضه العالمي الأول أنس الجمعة ١ ديسمبر.