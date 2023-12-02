نانسي عجرم تغني لـ يسرا وترقص مع نبيلة عبيد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أقيم حفل المرأة في السينما بحضور كوكبة من نجمات ونجوم الفن في العالم.

وغنت في الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتُقطت لها صورا وهي تغني للنجمة يسرا وترقص مع النجمة نبيلة عبيد.

الحفل أقيم مساء يوم الجمعة ١ ديسمبر، وشهد حضور عدد كبير من النجمات، بينهن: هالة صدقي، كاترينا كيف، أمينة خليل، نادين نسيب نجيم، مريم أوزرلي، رايا أبي راشد.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي شهد اليومين الماضيين إقامة جلسات حوارية لكل من بوراك أوزجيفيت، ياسمين صبري، رانفير سينج، وعرضت أفلام: شماريخ، إخفاء صدام حسين، ليلة صامتة، انيماليا، حوجن، جان دو باري، وراء الجبل.