25 صورة لنجمات الفن بحفل "المرأة في السينما" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

شهدت الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إقامة حفل المرأة في السينما بحضور كوكبة من نجمات ونجوم الفن في العالم، وتم خلال الحفل منح النجمة نبيلة عبيد تكريما خاصا على مشوارها الفني.

الحفل أقيم مساء يوم الجمعة ١ ديسمبر، وشهد حضور عدد كبير من النجمات، بينهن: يسرا، نانسي عجرم، هالة صدقي، كاترينا كيف، أمينة خليل، نادين نسيب نجيم، مريم أوزرلي، رايا أبي راشد، لبلبة، أسيل عمران، ياسمين صبري.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي شهد اليومين الماضيين إقامة جلسات حوارية لكل من بوراك أوزجيفيت، ياسمين صبري، رانفير سينج، وعرضت أفلام: شماريخ، إخفاء صدام حسين، ليلة صامتة، انيماليا، حوجن، جان دو باري، وراء الجبل.