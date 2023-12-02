أحمد سعد يوجه رسالة للجمهور بعد حفل "روائع السنباطي"

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر النجم أحمد سعد، عن سعادته الغامرة بمشاركته في ليلة "روائع السنباطي" بالمملكة العربية السعودية بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، والتي حرص خلاله على تقديم أغنية من ألحان رياض السنباطي وهي "لعبة الأيام" للراحلة وردة.

وتصدر اسم أحمد سعد التريند على موقع التدوينات القصيرة "إكس - تويتر سابقا" بعد الحفل، حيث انتشرت مجموعة من الفيديوهات له من الحفل مع عدد من التعليقات التي أشادت بمشاركته.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام كتب أحمد سعد: "من حفل روائع السنباطي في الرياض.. شكرا للجمهور اللي فاجأني برد فعله بكل الرسايل الحلوة أمس وشكرا بردو للجمهور اللي أنا فاجئته إمبارح بغنايا لعبة الأيام على مسرح أبو بكر سالم".

وقبل أيام احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاد نجله أحمد، معبرًا عن مدى حبه له وفخره بشخصيته، مشيرًا إلى أنه اقتبس كل ما هو جميل بشخصيته ونشر "سعد" مجموعة من الصور التي جمعته بنجله، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق: "ابني الحبيب الغالي، أنا بحبك جدًا لأنك إنسان جميل، مش لأنك الولد الوحيد في حياتي اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو، وتركت الوحش".