شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة براد بيت بحبيبته الجديد مستقرة رغم خلافاته مع أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب النجم العالمي براد بيت بالصدمة بعد أن تسربت إلى وسائل الإعلام منشور له وابنه أنجلينا جولى بالتبنى، باكس ثين جولى بيت، كتبه في عام 2020، علاوة على ذلك، تخلت ابنته بالتبني، زهراء، عن اسمه الأخير، ما جعل دور بيت في حياة أطفاله واضحًا للعالم، ومع ذلك، قال أحد المقربين من بيت إنه "يعيش بشكل رائع" في حياته مع إينيس دي رامون.



براد بيت وحبيبته

وأشار المصدر لصحيفة ديلي ميل: "إنه يقوم بعمل رائع على العديد من المستويات"، وكشف المصدر أيضا ان شركة بيت السينمائية Plan B تعمل بشكل رائع، وأن هناك أشياء كثيرة جيدة في حياته، لكنه أضاف ان خلافه مع أبنائه حقا مزعج، حيث أن براد يهتم بأمورهم كثيرا.

وعلي جانب اخر يبدو أن براد بيت يخطط حاليًا لتطور علاقته بصورة أكبر مع اينيس دى رامون محبوبته الحالية حسب تقرير نشرته صحيفة ديلى ميل جاء فيه أن الثنائى يستعدان لاحتفال مميز بعيد ميلادهما داخل حفل واحد.

وأضاف التقرير أن نجم هوليود يتزامن عيد ميلاده الـ 60 في 18 ديسمبر، أي قبل يوم واحد فقط من بلوغ صديقته مصممة المجوهرات عامها الـ31، وبالتالي لا يجدا مانعًا من الاحتفال سويًا بعيد ميلادهما بالتزامن مع عطلة نهاية العام الجارى.

وقد أتى ذلك بعدما بدا نجم هوليود براد بيت لا يكترث إلى الاتهامات التى وجهها له ابنه بالتبنى باكس خلال الفترة الأخيرة بعدما أطلق عليه سيل من الأوصاف السيئة والانتقادات عبر حسابه على إنستجرام متمنياً أن تنكشف حقيقته للعالم يوماً ما ومؤكداً على أنه ليس شخص رائع على الإطلاق.

براد بيت لم يدر بالاً لما سبق وظهر بصحبة سيارته البورش الكهربائية الجديدة، وظهرفى غاية السعادة عندما التقطت الصور له من قبل مصوري الباباراتزى وكأن شيئاً لم يحدث.

وكان باكس قد قال في منشور له أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، بقوله: "لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا"، وأضاف: «يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما».

جدير بالذكر أن براد بيت تبنى باكس رسمياً عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولى له فى عام 2006.