تراند اليوم : شاهد .. الإطلالة الثانية للفنانة نادين نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول الإطلالة الثانية للفنانة نادين نسيب نجيم في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.

وظهرت نادين بفستان أسود اللون بحمالتين على الكتفين إحداهما رفيعة والأخرى عريضة، كما جاء الفستان بفتحة طويلة من إحدى القدمين.

ويشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مشاركة عدد من النجوم العرب والأجانب منهم : رانفير سينغ وجوني ديب وزين العابدين والأخوين قُدس وياسمين صبري، بالإضافة إلى حضور هالي بيري وكاران جوهر ونانسي عجرم ومايا دياب ونادين نجيم، كما سيقوم المهرجان بتكريم كل من عبدالله السدحان وديان كروغر.