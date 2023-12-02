هالة صدقي تغيب عن المنافسة الرمضانية.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة هالة صدقي، خلال لقاء إعلامي، على هامش مشاركتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية، غيابها عن موسم رمضان المقبل.

وقالت هالة إنها لن تقدم مسلسلات جديدة هذا العام بسبب تفرغها للمشاركة بعرض مسرحي في النسخة الرابعة من موسم الرياض والانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “كتف قانوني”.

وأضافت أنها لا تهتم لغيابها سنوات طويلة عن المشاهدين، بقدر اهتمامها بتقديم أعمال فنية تترك علامة، وهذا ما حدث مع عرض مسلسل “جعفر العمدة”، ونوهت لحصولها على جائزة أفضل ممثلة من عشر دول عربية عن دور الملكة “صفصف”.

وتابعت: “مسلسل جعفر العمدة له دور كبير في عودتي القوية للدراما والسينما وسأشارك في الجزء الثاني منه رمضان 2025”.

مسلسل “جعفر العمدة” تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.