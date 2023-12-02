بعد تغيير اسمه للمرة الثالثة.. منة شلبي تبدأ تصوير فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة المصرية منة شلبي بدأت التحضير لتصوير فيلمها الجديد “الهوى سلطان” بعد تغيير اسمه للمرة الثالثة، حيث كان اسمه المبدئي “قاعة الأوركيد: ليتم تغييره بعدها إلى “سارة وعلي” حتى استقرت الشركة المنتجة على اسم “الهوى سلطان” ليكون الاسم النهائي للفيلم.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في آخر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل التصوير بسبب مشاركة منة شلبي في تصوير فيلم “فرقة الموت” مع الفنان أحمد عز.

ويشارك منة شلبي في بطولة فيلم “الهوى سلطان” كلٌ من: أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي…، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تعيش منة شلبي قصة حب مع أحمد داود خلال الأحداث.

ويشكّل فيلم “الهوى سلطان” عودة للفنانة منة شلبي إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمها فيلم “الجريمة” مع الفنان أحمد عز، والذي عُرض في عام 2021. ومن المنتظر أن يُعرض في موسم عيد الفطر المقبل.

والفيلم هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع منة شلبي وأحمد داود بعد مشاركتهما معاً في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”.