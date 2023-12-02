حكيم في زيارة لـ محمد منير.. ويطمئن جمهور “الكينج” على صحته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأن الفنان حكيم جمهور الفنان الكبير محمد منير على صحته، حيث كشف خلال حسابه الخاص على “إنستغرام” عن تفاصيل زيارته للكينغ منير، معربًا عن سعادته الكبيرة بلقائه خاصة أنهما تجمعهما علاقة صداقة منذ زمن طويل، متمنيًا له دوام الصحة.

ونشر حكيم صورة جمعته بمنير، وعلق عليها قائلًا: “روحت زيارة لحبيب قلبي الكينج وقولتله يلا نصبح على حبايبك مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح مني أنا والكينج”.

وتابع حكيم في منشوره قائلاً: “على فكرة الكينج من أعز وأغلى الشخصيات على قلبي، ربنا يديله الصحة”.

يذكر أن محمد منير طرح مؤخراً أغنية “يا فلسطيني” بالتزامن مع أحداث غزة، والتي قطع بسببها إجازته السنوية التي يقضيها كل عام في ألمانيا لإجراء فحوص طبية للاطمئنان على صحته، وذلك بعد الأحداث الدامية في قطاع غزة والعدوان الصهيوني على القطاع، وتعاون فيها مع الشاعر عصام عبد الله، والملحن كامل الشريف، والأغنية من توزيع فتحي سلامة، وإخراج أحمد عبد المحسن.