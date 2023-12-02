إلى أجل غير مسمى.. تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والذي كان مقرراً أن تحييه في بيروت بلبنان، تأجيله إلى أجل غير مسمى، بسبب تصاعد الأحداث على الأراضي اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أعلنت الشركة أن الحفل سيقام بعد تحسن الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانًا رسميًا بهذا القرار.

وكان من المقرر أن تحيي شيرين هذا الحفل في بيروت نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد شاركت مؤخراص في حفل “روائع السنباطي”، والذي أقيم على خشبة مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد سيتي بالرياض، وشاركها في الحفل مجموعة كبيرة من مطربي الغناء العربي، وهم: أحمد سعد، صابر الرباعي، إيمان عبد الغني، ريهام عبد الحكيم، فؤاد زبادي.

واستقبل الحضور شيرين، بحفاوة كبيرة وبدأت غناء أغنية “عودت عيني” لكوكب الشرق أم كلثوم، تأليف أحمد رامي، وغنتها لأول مرة أم كلثوم عام 1957.

وأعربت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها الكبيرة باستقبال الجمهور لها في الحفل.