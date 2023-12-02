خبر محزن .. وفاة نجم " وادي الذئاب "

ميرنا وليد - بيروت - رحل الممثل التركي جان جورزاب نجم "وادي الذئاب" عن عمر 79 عاماً في المستشفى حيث كان يعالج من تمدد الأوعية الدموية الأبهري من قبل.



وكان جان قد لعب دور البطولة في المسلسل التلفزيوني "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، وكان له العديد من الأعمال من ابرزها "وادي الذئاب"، و" حفنة من دنيز" و" ميدسيزير " و" النسور تطير عاليا "و" أيام النار "و" المحارب المتعب "و" ميدسيزير".

جان ممثل سينمائي ومسرحي وتلفزيوني وكاتب ومدرب ولد في 26 أيار/مايو 1944 في اسطنبول، ووالده ريفيشيت جي أوشرزاب، الذي كان فنانا أيضاً.