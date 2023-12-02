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ميرنا وليد - بيروت - مؤخراً أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري في حفل افتتاح موسم الرياض 2023 بفستان أسود اللون مزود بقفازات، ومزين بورود باللون الذهبي، من تصميم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، وهو ضمن مجموعة ربيع وصيف 2024 للملابس الراقية، ويصل سعر الفستان الى 2990 دولار أميركي.
الفستان نفسه ظهرت به النجمة العالمية شارون ستون في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 في دورته الثالثة، وكانت قد ارتدته عارضة الأزياء اللبنانية كارن وازن قد اعتمدت فستان ياسمين صبري خلال أسبوع الموضة في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف محرج .. كارن وازن وشارون ستون بفستان ياسمين صبري في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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