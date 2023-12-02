- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند صورة لها على صفحتها الخاصة مع النجم التركي بوراك أوزجيفيت، ولكن اللافت هو فرق الطول بينهما والذي أشارت اليه حليمة بشكل طريف، اذ علّقت بالقول: "اوبا اشطوله، فرق الطول بيني وبينه بيجي".
وكانت أحدثت حليمة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ كشفها عن اختيار ابنتها مريومة مطعماً عنوانه "الرعب" أي أن كل محتوياته مرعبة، وذلك لتناول طعام الغداء.
ووثقت حليمة بالفيديو أرجاء المطعم وزواياه حيث تبدو الهياكل العظمية وديكورات مرعبة وجمل مخيفة في كل مكان.
كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزجيفيت يُحرج حليمة بولند وهكذا علّقت-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.