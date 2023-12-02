بوراك أوزجيفيت يُحرج حليمة بولند وهكذا علّقت-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند صورة لها على صفحتها الخاصة مع النجم التركي بوراك أوزجيفيت، ولكن اللافت هو فرق الطول بينهما والذي أشارت اليه حليمة بشكل طريف، اذ علّقت بالقول: "اوبا اشطوله، فرق الطول بيني وبينه بيجي".



وكانت أحدثت حليمة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ كشفها عن اختيار ابنتها مريومة مطعماً عنوانه "الرعب" أي أن كل محتوياته مرعبة، وذلك لتناول طعام الغداء.

ووثقت حليمة بالفيديو أرجاء المطعم وزواياه حيث تبدو الهياكل العظمية وديكورات مرعبة وجمل مخيفة في كل مكان.