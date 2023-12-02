ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة السعودية أسيل عمران لموقف محرج على السجادة الحمراء حين التقاطها الصور وظهر الى جانبها الممثل السعودي محمد الشهري.

وفي التفاصيل ان فستان أسيل عمران قد تمزّق قليلا، الأمر الذي كشف عنه الشهري بفيديو تداوله الجمهور، اذ قال فيه: "انشق فستانها وهي جنبي وحاولت أرقع الموقف لأني ارتبكت يوم شفته".

على صعيد آخر كشف الفنان المصري تامر حسني أنه يستعد للتعاون مجدداً مع أسيل عمران في عمل فني جديد، بعد مرور 4 سنوات على تعاونهما سابقاً في فيديو كليب "ناسيني ليه".

كانت هذه تفاصيل خبر تمزق فستان أسيل عمران وممثل شهير بردّة فعل مفاجئة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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