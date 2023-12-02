أسعار تذاكر حفل وائل الفشني قبل انطلاقه بساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المطرب وائل الفشني، حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء اليوم السبت، بقاعة النهر وسعر التذكرة 150، 200، 300 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدّم "الفشني"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته، بالإضافة لأغاني الفلكلور المصري بأها بواحة الغروب وطال الليل ويا عاشقًا، بالإضافة إلى أغنية "ماتدمعيش يامايا".

معلومات عن وائل الفشني

وائل الفشني، هو حفيد الشيخ طه الفشني وقد تربي علي صوته وفي منزله منذ أن كان صغيراً، درس وائل في إيطاليا و قد بدأ الغناء منذ 20 عاماً.

قدمه الفنان علي الحجار كثيراً في حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوي و دائماً ما يشير وائل إليّ أهمية هذا الدعم الذي أثر في مشواره الفني، تعاون وائل أيضاً مع الفنان فتحي سلامة وقدما عدداً من الأعمال الناجحة.

بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عُرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذي حقق نجاحاً كبيراً، فاق كل التوقعات، وقد أثني الجميع علي طريقة أداء وائل المميزة، حيث أخذ وائل طريقة غناء الموال، لديه طريقة مختلفة في إلقاء المواويل والأشعار، فأخذ الطريقة ونسقها مع ألحان وموسيقى تامر كروان ليخرج التتر بهذا الشكل المميز، قدم وائل أيضاً أغنية "عّم غريب" مع فرقة كايروكي و حققت نجاحاً ملحوظاً.