انطلاق أسبوع السينما الفلسطينية بالهناجر غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تبدء غدًا الأحد، "أسبوع السينما الفلسطينية"، وينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية، ويقام في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن الفعاليات تنطلق غدًا بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، وتعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا، ومن المقرر أن يتحدث خلالها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

جدير بالذكر أن البرنامج من إعداد وإشراف فني شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا حيث تختتم يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.