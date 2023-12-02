تغني إحدى أغنياتها القديمة.. شاهد أحدث ظهور للفنانة اللبنانية سميرة توفيق

أطلت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق في مقطع فيديو متداول، وهي تغني إحدى أغنياتها القديمة.

وظهرت توفيق في الفيديو وهي تجلس على كرسي، وقد بدت عليها علامات التقدم في السن، إلا أنها حافظت على صوتها المميز وأدائها الرائع.

وتفاعل الجمهور مع الفنانة بحفاوة بالغة، حيث قامت إحدى السيدات بإطلاق الزغاريد، كما سمع صوت التصفيق ومشاركتها في الغناء.

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