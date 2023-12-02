شاهد نادين نجيم تتألق في إطلالة ثانية في مهرجان البحر الأحمر

تألقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حفل “المرأة في السينما”، الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية. وكانت هذه الإطلالة الثانية لنادين في المهرجان، حيث ارتدت فستاناً باللون الأسود، ورفعت شعرها بتسريحة ذيل الحصان، واعتمدت ماكياجاً أبرز ملامح وجهها.

وأكدت نادين أن إطلالتها بالكامل بتوقيع دار فيرساتشي العالمية، التي اشتهرت بتصاميمها الفاخرة والعصرية.

وكانت نادين قد أطلت في اليوم السابق بفستان باللون الأسود، طويل وضيق بقصة مميزة للغاية عند الصدر والكتفين، من دار schiaparelli للأزياء المعروفة بإطلالاتها غير التقليدية.

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