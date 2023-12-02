شاهد شارون ستون ترقص على أغنية نانسي عجرم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر

اختتمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، بحفل غنائي على هامش فعالية “نساء في السينما”.

ولفتت النجمة الأميركية شارون ستون الأنظار إليها، حيث ظهرت ترقص مع نانسي عجرم، كما ظهرت الممثلة المصرية نبيلة عبيد وهي ترقص بجانب الفنانة اللبنانية.