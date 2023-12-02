شاهد الفنانة وعد ترقص بطريقة هستيرية احتفالا بفوز الهلال على النصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السعودية وعد وهي تحتفل بفوز نادي الهلال على النصر بثلاثية نظيفة، حيث ظهرت في الفيديو وهي ترقص بطريقة هستيرية وتغني فرحًا بالفوز.

وجاء رد فعل وعد عفوية للغاية، حيث تفاعلت مع الحدث بطريقة طبيعية وتلقائية، مما أثار إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، وعبروا عن سعادتهم بالفوز الذي حققه الهلال.