بالفيديو: شهد ليو توجه رسالة لـ رونالدو بعد هزيمة النصر بثلاثية أمام الهلال

وجهت مشهورة سناب شات شهد ليو رسالة خاصة للاعب النصر كريستيانو رونالدو، عقب الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الهلال بنتيجة 3-0، في ديربي الرياض، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت ليو لـ رونالدو: “أعلم أن هذه هزيمة صعبة على فريقك، لكن هذا هو الطبيعي من فريقي الهلال، وأعتقد أن هذا هو الديربي الأول بينكما، لذا عليك أن تعتاد على ذلك”.

وأضافت: “أتمنى لك وللفريق كل التوفيق في المواجهات المقبلة، وأعتقد أن هذا مجرد بداية للهلال، وأنك ستستمتع بتواجدك في المملكة، كما استمتعت في مباراتك ضد الزعيم”.