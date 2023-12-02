شاهد أحلام تحقق أمنية طفلة من ذوي الهمم على المسرح في لفتة إنسانية

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إعجاب الجمهور بموقفها الإنساني مع طفلة من ذوي الهمم، حيث حرصت على تلبية رغبتها بالتقاط صورة معها خلال حفلها الأخير في العاصمة أبو ظبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الموقف، حيث ظهرت الطفلة وهي تجري على المسرح لتحتضن أحلام، التي استقبلتها بالأحضان وظلّت تغني وهي تحتضنها.

كما قامت أحلام بمداعبة الطفلة بالغناء لها على المسرح وتلتقط معها الصور السيلفي، وسط فرحة الطفلة الشديدة بلقائها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف بشكل إيجابي، وأشادوا بتصرف أحلام الإنساني، حيث قال أحدهم: “أحلام هي أم قبل أن تكون فنانة”، وقال آخر: “الله يكبر قلبك يا أحلام فنانة العرب”.

وأشار بعض المتابعين إلى أن ذلك ليس الموقف الإنساني الوحيد لأحلام الشامسي، فقد سبق لها أن قامت بالعديد من المواقف الإنسانية التي حظيت بإعجاب جمهورها.