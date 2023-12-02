إلهام شاهين وهالة سرحان تشاركان بمهرجان أيام قرطاج المسرحي بدورته الـ 24

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان بفعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحي في دورته الـ 24 هذا العام.

ونشرت إلهام، صور خلال تواجدها في تونس على هامش المهرجان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عشاء رائع مع المخرج المسرحي الأمريكي روبرت ويلسون بدعوة من رئيس مهرجان قرطاج المسرحي معز مرابط، وبحضور صديقتي الإعلامية د. هالة سرحان وصديقي الإعلامي التونسي د. عماد دبور والفنان التونسي القدير رؤوف بن عمر و معالي وزير الثقافة التونسي الأسبق عبد الرؤوف الباسطي..تشرفت بوجودي معكم في مهرجان قرطاج المسرحي".

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الفنانين خلال الافتتاح وهم المسرحي عبد الرؤوف الباسطي والممثلة ناجية الورغي والممثلة المصرية سوسن بدر والثنائي اللبناني روجيه عساف وحنان الحاج علي (مسرح دوار الشمس بيروت) وكذلك الثنائي الإيراني أمين زندكاني وإلهام إينالي حميدي، إلى جانب الفنان العرائسي المالي "يايا كوليبالي" .

ومنح تكريم خاص من إدارة المهرجان للاعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان أيقونة الإعلام العربي.

ينطلق المهرجان اليوم السبت 2 ديسمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر 2023 ويحتفي مهرجان أيام قرطاج المسرحية بمرور أربعين سنوات على تأسيسه (1983 - 2023) ويرفع شعار " بالمسرح نحيا..بالفن نقاوم" باعتبار أن المسرح هو فن المقاومة وفن الحياة بامتياز منذ عهد الإغريق إلى اليوم.

يشارك في الدورة الرابعة والعشرين، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).