هذا ما قالته هنا شيحة عن تجربتها في حكاية "ما تيجي نشوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة هنا شيحة، عن تجربتها في حكاية "ما تيجي نشوف من مسلسل "55 مشكلة حب".

ونشرت هنا، صور لها من العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "(ما تيجي نشوف) البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد إيه بناقش موضوع حقيقي ومهم.. العلاقات الإنسانية لازم يبقى ليها حدود معروفة علشان تكمل وتزدهر".

وتابعت: "الحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركة وإخلاص..مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح.. وإنك تختار شريكك كل يوم من أول وجديد".

وأضافت: "شكرا لكل الدعم، شكرا لكل الحب، شكرا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصورة اللي شفتوها.. ما تيجي نشوف كل الحلقات دلوقتي علي منصة واتش ات تقدروا تشوفوه كامل".

حكاية "ما تيجي نشوف" تأليف عمرو محمود ياسين، وتتكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولتها هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، وورشة كتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

"55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود وهو من إنتاج أحمد عبد العاطي، وعمل مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات، كل حكاية من 10 حلقات.