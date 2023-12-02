شكرا لقرائتكم خبر عن على الألفي يطرح أغنية "يا روح الروح" إهداء إلى الطفلة الشهيدة ريم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان على الألفي أغنية جديدة بعنوان "يا روح الروح"، إهداء للطفلة الشهيدة ريم، التي استشهدت في قصف للعدوان الإسرائيلي، وانتشر فيديو لجدها وهو يودعها مرددًا "روح الروح"، وجاء في بداية الأغنية: "إلى الطفلة الشهيدة ريم وكل أطفال غزة".

الأغنية كلمات عمر مصطفى، ألحان وغناء على الألفى، توزيع ابراهيم الطرابيشي، وإخراج أحمد حمدى.

كلمات أغنية يا روح الروح

يا روح الروح

بعدك فين اروح

قلبي اللي اتغني باسمك

في بُعدك بينوح

كان بدري علينا

يفترقو عينينا

احكيلك ايه

مش قادر ابوح

استني شوية

املي عنيا

يشبع من حضنك

قلبي المجروح

الناس حواليا

لكن وحديا

الفرح في بعدك

بقى مش مسموح

تعاليلي في حلمي

نلعب ونغني

كل ما تبتسمي

ورداية تفوح