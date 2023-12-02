شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تحيى حفلاً غنائيًا في الإسكندرية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة مروة ناجي حفلاً غنائيًا، اليوم السبت، بمدينة الإسكندرية وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما تغنى باقة من أغانى الزمن الجميل.

وقالت مؤخرًا الفنانة مروة ناجي، إن مهرجان جرش كان لها بمثابة حلم من الأحلام عندما بدأت في الغناء، مؤكدة أنه شرف لأي فنان عربي، أن يقف على خشبة مسرح مهرجان جرش.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "بيت للكل" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "كان هناك كلام في أوقات سابقة أن أشارك فيه ولكن المواعيد لم تتوافق، ولكن أخيرا شاركت لأول مرة في مهرجان جرش، ومصر ضيف شرف كأول ضيف شرف للمهرجان".

وقالت: "اتخذت خطا للغناء والفن، وأقوم فيه بالتطوير بشكل مستمر ودائم، وفقا لشكلي وقيمي وأخلاقي والموسيقى التي أحبها، والناس التي تحب أن تسمعنى أريدهم معي في الرحلة".

وتابعت: "في إنتاج الأغاني الخاصة بي، أختار ملابس عادية وزي متواضع، وقمت بالتطوير فيما بعد، وبدأت في كسب ثقة الناس بي، وهو أكثر شيء يهمني".

وقالت: "كان لدي هدف واحد فقط، أن يعرف العالم العربي كله، ان هناك صوت مصري عربي اسمه مروة ناجي، لم استهدف أي مكسب، ولكن عوض الله كان كبيرا، وكلل كل تعب السنين الماضية منذ أول شيء قمت بغنائه أمام الناس، تغير كل شيء، وحصلت على أعلى نسب مشاهدة وأعلى نسب بحث".