ميرنا وليد - بيروت - شارك الإعلامي والطبيب اللبناني زياد نجيم وزوجته طبيبة الأسنان لارا نصر الجمهور صورة عائلية تجمعمها بإبنهما حديث الولادة ثيو.

وتساءل الجمهور عن فارق العمر بين زياد نجيم وزوجته، والتي كان قد أك سابقاً أنها تبلغ من العمر 31 عاماً، بينما هو مواليد عام 1958، أي أه يبلغ من العمر 65 عاماً، أي أنه يكبرها بـ 34 عاماً.

وقد أعلن زياد نجيم إستقباله طفله الأول، "ثيو لارا زياد"، من زوجته طبيبة الأسنان لارا نصر، وهو طفله الأول.

وشارك زياد نجيم الجمهور صورتين لـ لارا من غرفة العمليات وهي تحمل إبنهما حديث الولادة، وعلق: "شكراً، لارا لمسيرتك الطويلة بالعطاء والأمل، وأهلاً بك ثيو لارا زياد بقلوبنا للأبد".

كانت هذه تفاصيل خبر صورة عائلية لـ زياد نجيم.. وفارق العمر بينه وبين زوجته كبير للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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