ميرنا وليد - بيروت - صحيح أنه مر فترة على إقامة حفل الموريكس دور في لبنان، إلا أن مقاطع فيديو منه ما زالت تداول حتى الآن.
وتداول الرواد مقطع فيديو ظهرت فيه واضحة ردة فعل الفنان ناصيف زيتون، على غناء بطلة "التفاح الحرام" الممثلة التركية شيفال سام للسيدة فيروز، وقد بدت علامات الإعجاب واضحة على وجهه.
وقد حلت الممثلة النجمة التركية شيفال سام ضيفة في لبنان على الموريكس دور، حيث غنّت للسيدة فيروز، وبطلب من الإعلامي سعيد حريري، أغنية "يا قمر أنا وياك" من دون موسيقى، ولاحظنا أن حضورها آسر وصوتها جميل، وقد تم تكريمها عن دورها "إندر" في مسلسل "التفاح الحرام".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يظهر إلى العلن.. هكذا كانت ردة فعل ناصيف زيتون على غناء بطلة التفاح الحرام لفيروز!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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