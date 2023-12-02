ميرنا وليد - بيروت - على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن الدور أو الشخية التي تتمنى تأديتها بأحد أعمالها.

وقالت ياسمين صبري: "الحاجات اللي بتتعرض عليا A Class مملة بالنسبة لي، لكني نفسي أعمل شعبي، والمنتجين يشوفوني في الحتة دي وحتى لو ما شافونيش فأنا برضه هعملها. في ناس في الدلتا والفلاحين والصعيد، ما ينفعش أقول لهم علشان تشترك ادخل على كذا وادفع بالفيزا كارت، أنا عاوزة الجمهور ده عنده تليفزيون، عاوزة أروح له ومش عاوزة أصعبها عليه. بقلق من المنصات لأن الناس دي مش هتروح لها، وهما شريحة كبيرة جدا في مصر وعلى راسنا، وبالرغم من التطور الشديد جدا للمنصات ولكن لسه فيه أماكن ما عندهاش رفاهية إنه يشترك علشان يتفرج وأنا مش عاوزة أكلف حد، وميزة التلفزيون إن أنت رايح له ببلاش وهتلاقي القهوة فاتحة قناة هوا".

الجدير ذكره ان ياسمين صبري كانت ظهرت مرتدية فستاناً باللون الاسود، ووضعت ميك آب من الألوان الترابية على الالوان الترابية الناعمة وأحمر الشفاه لشفتها مما ابزها جمالها و أنوثتها، وقد نشرت صوراً لها بالفستان وظهرت بإطلالة أنيقة و جذابة كشفت جمالها ورشاقتها.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تكشفا عن الدور الذي تتمنى تقديمه.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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