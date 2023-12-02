بالصور- إيفا لونغوريا في ظهور نادر لها مع ابنها سنتياغو

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الكاميرات الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا وابنها سنتياغو وهما يسيران بصحبة زوجها داخل بيفرلي هيلز.

وظهرت إيفا بالصور وهي تحمل ابنها سنتياغو وتسير إلى جانب زوجها، وذلك بعدما تناولها الغداء سويًا داخل أحد المطاعم الإيطالية،.

يذكر أن إيفا دائماً ما تحرص على إظهار حبها ومشاعرها لابنها، في كل مناسبة، وتعد مثالا للأم المحبة لابنها بصورة كبيرة.

وكانت إيفا قد ظهرت مؤخراً في أسبوع الموضة بباريس، وتألقت في فستان قصير مطرز الخرز ومزين بريش النعام.

ويشار إلى أن إيفا هي من أكثر الممثلين شهرة حول العالم، وكانت أحد أثرى الممثلات بسبب دخلها من الإعلانات، ما جعلها في فترة من الفترات الممثلة الأعلى أجرًا على مستوى الدراما.



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