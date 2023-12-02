فنانة مصرية تفجع بوفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - توفيت منذ قليل والدة المطربة المصرية علياء صبحي، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت علياء صبحي، وفاة والدتها، وموعد الجنازة، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جنازتها بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونشرت علياء صبحي صورة عبر حسابها الرسمي، أعلنت فيها خبر وفاة والدتها، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"..انتقلت الي رحمة الله امي الحبيبة بعد صراع مع المرض، برجاء الدعاء لها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا علي فراقها.. وسوف تقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".



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