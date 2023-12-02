آسر ياسين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "شماريخ" يشبه أفلام تربينا عليها لـ عادل إمام وأحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبلت قاعة المؤتمرات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ظهر اليوم السبت ٢ ديسمبر، مؤتمرا صحفيا لفريق فيلم شماريخ، على هامش فعاليات الدورة الثالثة التي انطلقت يوم الخميس الماضي.

أدار المؤتمر مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي للمهرجان أنطوان خليفة، معربا عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، مضيفا "سعداء بتواجد السينما المصرية في المهرجان بشكل عام".

وشهد المؤتمر حضور مخرج ومؤلف الفيلم عمرو سلامة، والمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي، والأبطال آسر ياسين، أمينة خليل وآدم الشرقاوي.

قال الفنان آسر ياسين إنه يسعى لتغيير أدواره، وعدم تكرار نفس الدور في أعماله الفنية، وهو ما جعله يحب التعاون مع مخرجين مختلفين، مضيفا "اخترت مهنة التمثيل علشان اكتشف أفكار وثقافات وخبرات، وحبيت الرواية والعلاقة والخلفية بتاعة الشخصية ورحلة البطل، وفيه حاجة من الأفلام اللي اتربينا عليها بتاعة عادل إمام وأحمد زكي، وسعيد بشخصية بارود".