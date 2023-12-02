أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "شماريخ" منحني فرصة لتقديم الأكشن

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبلت قاعة المؤتمرات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ظهر اليوم السبت ٢ ديسمبر، مؤتمرا صحفيا لفريق فيلم شماريخ، على هامش فعاليات الدورة الثالثة التي انطلقت يوم الخميس الماضي.

أدار المؤتمر مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي للمهرجان أنطوان خليفة، معربا عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، مضيفا "سعداء بتواجد السينما المصرية في المهرجان بشكل عام".

وشهد المؤتمر حضور مخرج ومؤلف الفيلم عمرو سلامة، والمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي، والأبطال آسر ياسين، أمينة خليل وآدم الشرقاوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل إن تصوير فيلم "وش في وش" كان يتم بالتزامن مع فيلم "شماريخ"، مضيفا "الفيلمان تجربتان مختلفتان، لكن تصوير وش في وش تم في وقت أقصر داخل لوكيشن واحد، شماريخ العكس طوال الوقت في أماكن مختلفة، وجذبني للفيلم أنه منحني فرصة تقديم الأكشن".