آدم الشرقاوي يكشف سر تطور لهجته المصرية في فيلم شماريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبلت قاعة المؤتمرات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ظهر اليوم السبت ٢ ديسمبر، مؤتمرا صحفيا لفريق فيلم شماريخ، على هامش فعاليات الدورة الثالثة التي انطلقت يوم الخميس الماضي.

أدار المؤتمر مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي للمهرجان أنطوان خليفة، معربا عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، مضيفا "سعداء بتواجد السينما المصرية في المهرجان بشكل عام".

وشهد المؤتمر حضور مخرج ومؤلف الفيلم عمرو سلامة، والمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي، والأبطال آسر ياسين، أمينة خليل وآدم الشرقاوي.

وقال الفنان آدم الشرقاوي "دوري في الفيلم ليس سيكوباتي، رأيته مختلفا عندما قرأت الورق، وتحمست للعمل مع عمرو سلامة، فرصة وتجربة مهمة ولا تشبه ما قدمته من قبل"، وعن اتقانه للهجة المصرية "ركزنا على اللهجة وكان عندي مساحة للنطق بصورة أجنبية، بسبب طبيعة الشخصية، وكنت أذهب لمدرب صوتيات".