محمد رمضان: "السعودية فتحت سوق الفن للعالم كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفنان محمد رمضان، عن المملكة العربية السعودية ودورها في الفن، مشيرا إلى أنها أصبحت عاصمة كبيرة للفن.

وقال رمضان، خلال حديثها مع قناة الإخبارية السعودية: "بقى عندنا عاصمة كبيرة للفن بجوار مصر.. مصر كانت طول العمر والوقت اللي فات لوحدها".

وتابع: "النهاردة السعودية فتحت سوق الفن للعالم كله شيء عظيم، بشكر هيئة الترفيه وسمو ولي العهد أنه أثرى الوطن العربي بأشياء عظيمة بتخص مهنتنا الفن".

وأضاف: "أنا بغيب عن السعودية شهرين برجع أشوف تطور واضح لأي حد نظره ضعيف، أنا عندي بيت في الرياض ومكتب والسعودية بيتي من زمان وداعمه ليا جدا والجمهور السعودي ليه فضل كبير على صناعة محمد رمضان بجانب الجمهور المصري والجمهور العربي، أنا عايش دلوقتي ما بين مصر والسعودية بشكل كبير".

يذكر أن، محمد رمضان شارك في الأغنية الرسمية لكاس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 التي تم طرحها على "يوتيوب".

وعلق "رمضان" على الأغنية بعد طرحها، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".