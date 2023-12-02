نبيل الحلفاوي يعلق على تجدد العدوان الغاشم على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تجدد العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة مرة أخرى بعد هدنة استمرت لمدة 7 أيام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "بمناسبة تجدد العدوان الغاشم وتجدد مشكلة دخول المساعدات وعودة الأبواق المغرضة بخصوص المعبر.. عدنا للرد على تدليسهم بما يكفي لنعود إلى قول سابق لنا.. وهو أن الأخذ والرد أكثر من هذا فيما يتعلق بالمعبر يصير نوعا من العبث".

وفي تدوينة أخرى، كتب الحلفاوي: "ما أسهل قطع العلاقات.. وأنا أصلا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأضاف: "لكن المشكلة أن مصر طرف فاعل كوسيط في الاتصالات والمفاوضات من أجل ضمان أمن المساعدات والهدنة وشروطها وكذلك قطر.. مصر وقطر حاليا لابد من استمرار تواصلهما مع الطرفين".

على جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15207 شهداء.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "ارتفاع عدد المصابين إثر العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 40652 جراحهم متفاوتة، كما أن هناك 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء، واستشهاد 280 من الكوادر الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، كما أن الاحتلال اعتقل 31 من الكوادر الصحية ويستجوبهم مستخدما التعذيب والتجويع، و الاحتلال تعمد استهداف 130 مؤسسة صحية وأخرج 20 مستشفى عن الخدمة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: "المستشفيات فقدت قدرتها العلاجية والاستيعابية ومئات الجرحى يعالجون على الأرض، و الاحتلال يتعمد خنق المستشفيات في شمال قطاع غزة لإرغام سكانه على النزوح جنوبا، وفرض الاحتلال قيودا على دخول المساعدات والوقود إلى المستشفيات خلال الهدنة".

وأضاف: "نفقد أعدادا كبيرة من الجرحى يوميا بسبب عدم توفر العلاج لهم داخل مستشفيات غزة، و أكثر من 800 ألف يوجدون في مدينة غزة وشمال القطاع أصبحوا بلا طعام ولا دواء".