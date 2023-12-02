أمينة خليل بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: بحب أستسلم لأي دور

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبلت قاعة المؤتمرات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ظهر اليوم السبت ٢ ديسمبر، مؤتمرا صحفيا لفريق فيلم شماريخ، على هامش فعاليات الدورة الثالثة التي انطلقت يوم الخميس الماضي.

أدار المؤتمر مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي للمهرجان أنطوان خليفة، معربا عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، مضيفا "سعداء بتواجد السينما المصرية في المهرجان بشكل عام".

وشهد المؤتمر حضور مخرج ومؤلف الفيلم عمرو سلامة، والمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي، والأبطال آسر ياسين، أمينة خليل وآدم الشرقاوي.

قالت أمينة خليل "بحب أستسلم لأي دور، وظهرت مش حاطة مكياچ، وشي كله دم وتراب، عمرو سلامة ميتوصاش إدانا خبرة جديدة".

تابعت أمينة "أول ما دخلت المجال قررت إني أكون مركزة في شغلي وأقدم أي دور بشغف وحب وبقلب، يمكن مخرج يشوف ده فيحب يشتغل معايا أو منتج يحب ده، عمري ما بحسبها بالطريقة دي لما بيجيلي سيناريو لو حسيت انه بيحركني بوافق عليه، بحس أن السينما بتدي مساحة للواحد يقدم حاجات مختلفة، والمسلسلات بتدينا الحاجة الحلوة اننا نعرف ندخل البيوت".

واختتمت "مش بحب اقول عندي رسالة عايزة اوصلها بس فيه حاجات معينة مهمة بالنسبالي وبحب أقدمها بحس فيها قلب ونبض زيادة".