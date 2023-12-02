نادين نسيب نجيم تكشف سبب تأجيل زواجها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم، سبب تأجيل زواجها على خطيبها ناريك ناربيكيان.

وقالت "نادين"، ببرنامج "et بالعربي"، إنها ستحتفل بزواجها قريبا جدا، مؤكدة أن تأجيل الزواج كان بسبب الأحداث والظروف التي تمر بها المنطقة العربية.

وأضافت نادين نسيب نجيم: "كنا ملخبطين وبنأجل كل مرة" .

وكانت نادين نسيب نجيم، احتفلت بخطوبتها يوم 5 فبراير 2023.

وأعلنت "نادين" عن "خطوبتها" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" إذ تفاجئت في حفل عيد ميلادها بطلب شريك حياتها الارتباط بها بشكل رسمي وتقديم خاتم الخطوبة أمام الحضور.

ونشرت نادين فيديو، ظهرت فيه متأثرة بالأمر، وبكت، معلقة "اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! قلت نعم".