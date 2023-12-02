ميار الغيطي تؤدي مناسك العمرة بصحبة والدتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - أدت الفنانة الشابة ميار الغيطي، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية بصحبة والدتها.

ونشرت ميار، صورتها مع والدتها من أمام الكعبة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أحلى مكان في الدنيا مع أمي حبيبة قلبي.. ربنا يتقبل مننا يا رب ويكتبها لكل من استطاع يا رب".

يذكر أن آخر أعمال ميار الغيطي مسلسل "جزيرة غمام" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2022.

وشارك في بطولة العمل طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين ومي عز الدين ومحمد جمعة ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.