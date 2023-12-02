عمرو سلامة: استعنت بمصمم معارك كوري في "شماريخ" وآسر ياسين أصيب بسبب الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

قال المخرج عمرو سلامة إنه يحاول دائما أن ينوع بين مشاريعه، مؤكدا أن في أوقات يشغله العمل على فيلم به قيمة فنية معينة، وأحيانا ينشغل بآخر يكون مشروع تجاري يحاول من خلاله إسعاد الناس ويكون بنفس الوقت يحمل قيمة فنية جيدة.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية "حابب أقول إن عايز اشكر شركة الإنتاج، اللي طلبت منهم مصمم معارك كوري لاني متأثر بالأكشن الخاص بهم، وكانت تجربة مهمة، وجبنا فريق دربه واحتاج الأمر مجهود كبير"، لافتا إلى أن الفنان آسر ياسين أصيب خلال التصوير، وظل شهرا في البيت بسبب الإصابة.

وتحدث منتج الفيلم أحمد فهمي، عن التجربة قائلا "كان صعب في تصويره جدا كل يوم كان عندنا معاينة لمكان تصوير مختلف وبعيد عن بعض، كل المطلوب في الاسكريبت كان محتاج شغل وتحضير، لأن ممكن حاجة بسيطة تبوظ اليوم الحمد لله في النهاية عملنا حاجة مشرفة جدا".

"شماريخ" تألبف وإخراج عمرو سلامة، بطولة أمينة خليل، آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، هدى المفتي.