شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد عن حالتها الصحية: "نبيلة عبيد وفيفى عبده اللى بيسألوا عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية خلال الفترة الحالية قائلة خلال تصريحات لـ الخليج 365: "أصبحت أفضل بكثير مما مضى، خاصة بعد قرار الأطباء بعدم عمل عملية جراحية لى في الظهر خوفًا من أن تفشل، خاصة أن معاناتى كانت من التهابات في العصب مع القطنية، وبالتالي لا يوجد علاج لهذا إلا الخضوع لعلاج طبيعى مكثف بجلسات عديدة خضعت لها بالفعل".

وأضافت نجوى فؤاد عن أبرز أصدقائها من الوسط الفني ممن يحرصون على زيارتها بقولها: "قليلين جدًا، وأبرزهم نبيلة عبيد وفيفى عبده اللى بيطمنوا عليا دايمًا، ومفيش حد تاني بيسأل".

وكانت استرجعت الفنانة نجوى فؤاد ذكريات قصة إعجاب وزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر بها خلال زياراته للقاهرة وتردده على الأماكن التي كانت ترقص بها خلال تصريحاتها لليوم السابع بقولها : "علمت بخبر وفاته صباح اليوم من خلال الأخبار، وقد كان سياسى كبير، لم يجمعني به أي شيء مما تردد من حكايات وشائعات سوى أنه كان معجب بى ويحرص على التردد على الأماكن التي كنت أرقص بها".

وأضافت نجوى فؤاد عن ذلك: شاهدنى 3 مرات أو 4 بالكثير، وأنا لم أكن أفهم اللغة الإنجليزية بالقدر الكافى، كما كنت متزوجة وقتها، وبالتالي إذا كان ينظر إلي كمعجب فكنت أراه مجرد شخص يحرص على مشاهدتي فقط، ولم أهتم لما هو أكثر من ذلك، حتى العشاء لم اتناوله معه، وكنت انتهي من عرضى وأخرج".