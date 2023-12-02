شكرا لقرائتكم خبر عن غنام غنام فى أيام قرطاج المسرحية بالعرض الفلسطيني "بأم عيني 1948" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الفلسطيني الكبير غنام غنام بعرض "بأم عيني 1948" من تأليفه وإخراجه وأدائه أيضًا - الهيئة العربية للمسرح - في الدورة 24 بمهرجان أيام قرطاج المسرحية ضمن برنامج مسرح العالم، والعرض يتعمق في القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر وصادق لفنان فلسطيني يوثق ويرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها الفنان غنام غنام عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.







العرض الجديد يعد الحلقة الثالثة بعد عرضين قدمتهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى) ، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح.

جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها : بلا عنوان من ايطاليا ، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا ، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا ، بلا دولة من البرازيل ، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج ، الدب من روسيا ، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم .