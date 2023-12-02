بصورة تجمعهما..ياسمين عبد العزيز تعبر عن حبها لصديقتها منى الشاذلي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها بالإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، عبر من خلالها عن حبها لـ منى حيث علقت بالقول : "صديقتي الغاليه علي قلبي".

وفي وقت سابق، كشف الممثل المصري أحمد العوضي سبب إنفصاله فنياً عن زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنهما إتفقا على هذا الأمر سوياً.

وقد أكد أنهما إرتأيا ذلك بإنتظار العثور على سيناريو قوي بعد نجاحهما سوياً في عملين، وهما سيعودان في الوقت والعمل المناسبَين.

كما أوضح أنه في على وشك الإعلان عن مسلسله المقرر عرضه في لموسم الرمضاني المقبل، وفي المقابل تحضّر ياسمين لعملها، وستكشف عنه في الوقت المناسب.



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