ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية إليسا السعودية بفوزها بإستضافة "إكسبو 2030"، وذلك عبر حسابها الخاص.

وكتبت إليسا: "بين اليوم و2030 غمضة عين رح تحقق فيهن المملكة العربية السعودية واحد من أهم الإنجازات العربية باستضافة إكسبو، ومن بعدها كاس العالم عام 2024. كلمة فخر قليلة للتعبير عن الفرح بالإنجارات المستمرة للمملكة على جميع المستويات".

وقد فازت المملكة العربية السعودية بتنظيم معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في الرياض.

وكانت قد أكدت تقارير عالمية على أن المملكة العربية السعودية حصلت على دعم أكثر من 90 دولة للفوز بتنظيم معرض إكسبو العالمي لعام 2030، وأشارت التوقعات إلى أن الرياض، عاصمة مملكة السعودية، هي الأكثر احتمالاً للفوز بتنظيم المعرض لعام 2030، خصوصاً بعد أن قدمت الضمانات المطلوبة، وتفوقت على المنافسين الآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تهنئ المملكة العربية السعودية بفوزها بتنظيم إكسبو 2030.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.